كلوب يقترب من قيادة منتخب ألمانيا بعقد يمتد حتى مونديال 2030

بات يورجن كلوب على أعتاب تولي منصب المدير الفني لمنتخب ألمانيا، بعدما توصل لاتفاق مبدئي مع الاتحاد الألماني لكرة القدم، على أن يتم الإعلان الرسمي عن التعاقد يوم الجمعة المقبل.

وسيخلف كلوب المدرب يوليان ناجلسمان، الذي غادر منصبه عقب خروج المنتخب الألماني من دور الـ32 لبطولة كأس العالم 2026، إثر خسارته أمام باراجواي بركلات الترجيح.

ومنذ رحيله عن ليفربول في نهاية موسم 2023-2024، ابتعد كلوب عن التدريب، بعدما قاد الفريق الإنجليزي لتحقيق لقبي الدوري الإنجليزي الممتاز ودوري أبطال أوروبا، قبل أن يتولى منصب رئيس قطاع كرة القدم العالمي في مجموعة "ريد بول"، كما عمل محللًا فنيًا في التلفزيون الألماني خلال منافسات كأس العالم.

ووفقًا للصحفي فلوريان بليتينبيرج، فإن الاتفاق أصبح شبه مكتمل، بعدما توصل الاتحاد الألماني و"ريد بول" إلى تفاهم بشأن إنهاء ارتباط كلوب بالمجموعة.

وأشار التقرير إلى أن كلوب عقد اجتماعًا سريًا في نيويورك مع أوليفر مينتزلاف، الرئيس التنفيذي لـ"ريد بول"، يوم السبت الماضي، لحسم التفاصيل النهائية المتعلقة برحيله، بينما سيتم الانتهاء من الإجراءات الخاصة بعقوده التجارية عقب نهائي كأس العالم.

ومن المنتظر أن يوقع المدرب الألماني عقده رسميًا في مدينة فرانكفورت يوم الجمعة، بالتزامن مع مؤتمر صحفي يعقده الاتحاد الألماني للإعلان عن الصفقة.

ومن المتوقع أن يمتد عقد كلوب لمدة أربعة أعوام، ليقود منتخب ألمانيا في بطولة كأس أمم أوروبا 2028، ثم نهائيات كأس العالم 2030.