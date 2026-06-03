هاني ميلاد: الـ10% زيادة بأسعار المصنعية لا تتجاوز الجنيه والنصف لجرام الذهب

قال المهندس هاني ميلاد، رئيس شعبة الذهب والمجوهرات، إن مصلحة الضرائب اصدرت منشورًا بزيادة قيمة مصنعية الذهب بـ10%.

ولفت خلال مداخلة هاتفية على برنامج «كلمة أخيرة»، المذاع عبر قناة «on e»، مساء الثلاثاء، إلى توقيع الشعبة لبرتوكول تعاون مع مصلحة الجمارك، والذي يحدد متوسط قيم المصنعيات على المشغولات الذهبية.

وأوضح أن ضريبة القيمة المُضافة والمُقدرة بـ14% تُفرض على قيمة المصنعية وليس على سعر الذهب، مضيفًا أن البرتوكول نص على رفع متوسطات أسعار المصنعيات 10%، بالتوازي مع بدء العام المالي الجديد مطلع يوليو.

ونوّه إلى أن هذا القرار صدر ويُعمل به منذ عام 2022، موضحًا: «القيمة الناتجة من الزيادة دي قيمة في الآخر ضعيفة جدًا وصغيرة بالنسبة للمصنعية».

وذكر أن قيمة هذه الزيادة على المستهلكين لا تتجاوز الـ 1.5 جنيه لكل جرام، قائلًا: «في الآخر المحصلة أو مقدار الزيادة حوالي جنيه ونص لكل جرام زيادة».



وأصدرت مصلحة الجمارك المصرية منشور التعريفات رقم 33 لسنة 2026، الخاص بتحديث متوسطات قيمة المصنعية للمشغولات الذهبية والفضية وغيرها، تفعيلا للبروتوكول المشترك بينها وبين شُعبتي تجار وصناع المشغولات الذهبية، بهدف ضبط وتحديث آليات التقييم الضريبي في سوق الصاغة والمجوهرات.

وبموجب القواعد التنظيمية التي أقرها المنشور، تقرر تطبيق زيادة بنسبة 10% على متوسط مصنعية للمشغولات الذهبية المحلية، اعتبارا من 1 يوليو 2026 وحتى 30 يونيو 2027.