الفنان نور محمود عن مشاركته في مسلسل «كان يا مكان»: مشهد واحد جمعني بالفنان ماجد الكدواني

تحدث الفنان نور محمود، عن كواليس مشاركته في مسلسل «كان يا مكان»، والذي عرض خلال الموسم الرمضاني الماضي.



وأوضح خلال تصريحات لبرنامج « It's Showtime»، المذاع عبر قناة «الحياة»، مساء الثلاثاء، أنه فور تلقيه عرض المشاركة بالمسلسل، تساءل عن عدد مشاهده مع الفنان ماجد الكدواني، مضيفًا: «للأسف كان مشهد واحد بس».



وقال: «الموضوع أصلا أول ما اتقال لي إن أنا في المسلسل بتاع أستاذ ماجد أنا سألت أول حاجة إن أنا ليا مشاهد قد أي معاه».



وعبّر عن سعادته للمشاركة في المسلسل، بدور "شريف"، وردود الأفعال حولها، قائلًا: «الحمد لله الفيد باك كان حلو أوي.. اتبسط جدًا جدًا بالشغل دا برضو».



وكشف عن قراءته حاليًا لسيناريو أحد المسلسلات الذي يُعرض خارج الموسم (Off-Season)، قائلًا: «في إن شاء الله مسلسل Off-Season بس لسا في مرحلة القراءة ».



ومسلسل «كان يا مكان» من بطولة الفنان ماجد الكدواني، الفنانة يسرا اللوزي، الفنانة عارفة عبدالرسول، وإخراج كريم العدل و عمر رشدي حامد، وتأليف المؤلفة شرين دياب.