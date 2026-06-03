قال الإعلامي نشأت الديهي، إن تسريبات إعلامية على موقع "أكسيوس" مثيرة تداولت رواية لمكالمة هاتفية مزعومة جرت داخل البيت الأبيض بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وسط حديث عن توتر شديد في مجريات الاتصال.

وأضاف "الديهي" عبر برنامجه "بالورقة والقلم" على قناة "TEN”، أمس الثلاثاء، أن الرواية المتداولة تشير إلى أن المكالمة شهدت نبرة حادة من الرئيس الأمريكي، مع انتقادات للسياسات الإسرائيلية المتعلقة بتوسيع العمليات العسكرية في لبنان، والتحذير من أن أي تصعيد إضافي قد يعرقل مسارات التسوية في المنطقة.

وتابع أن صوت "ترامب" كان مسموعًا خارج الغرفة داخل البيت الأبيض، لافتًا إلى أن نشر هذه التسريبات قد يكون له أبعاد سياسية، سواء داخل إسرائيل أو الولايات المتحدة، حيث يرى البعض أنها قد تمنح "نتنياهو" مساحة لإظهار تعرضه لضغوط أمريكية، بينما تُستخدم في الداخل الأمريكي لتقديم "ترامب" كصوت ضاغط نحو التهدئة.

واستكمل أن هناك قراءات لهذه التسريبات، من بينها أنها قد تكون محاولة لتوجيه الرأي العام قبل وتغييب العقل عن أي تصعيد محتمل في المنطقة وخاصة على إيران، أو مجرد انعكاس لخلافات سياسية بين الجانبين حول إدارة ملف لبنان.

وأشار إلى أن بعض التحليلات تربط هذه التطورات بالتصعيد الإسرائيلي المحتمل في لبنان، خصوصًا ما يتعلق بالحديث عن ضربات في محيط بيروت والضاحية الجنوبية، وهو ما قد ينعكس على مواقف إقليمية أوسع، خاصة من جانب إيران.

وكشفت القناة "12" العبرية عن تفاصيل مكالمة هاتفية متوترة جمعت رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وسط تباين في الروايات بشأن طبيعة الحوار وما تخلله من انتقادات.

وبحسب مصادر مطلعة في مكتب نتنياهو، ركزت المحادثة على الخلافات المتعلقة بتوصيف التطورات الميدانية في لبنان عبر منشورات الطرفين على مواقع التواصل الاجتماعي.