افتتح رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جياني إنفانتينو، وعمدة دالاس إريك جونسون، رسميًا مركز البث الدولي الخاص ببطولة كأس العالم 2026 في مركز كاي بيلي هاتشيسون للمؤتمرات بولاية تكساس الأمريكية، واصفاً المنشأة بأنها "مذهلة بكل المقاييس" والأعلى تقنيًا في تاريخ البطولة.

وسيعمل المركز الممتد على مساحة 45000 متر مربع كعصب عمليات البث العالمي لنقل منافسات المونديال، المقرر إقامته في 16 مدينة مستضيفة بكندا والمكسيك والولايات المتحدة الأمريكية، خلال الفترة من 11 يونيو إلى 19 يوليو 2026.

وتعد هذه هي المرة الثانية التي يتم فيها اختيار دالاس لاستضافة المركز بعد مونديال 1994.

ونقل الموقع الرسمي لفيفا عن إنفانتينو قوله: "إن التواجد هنا في دالاس في مركز البث الدولي الرائع هذا هو أمر لا يُصدق على الإطلاق، وهو يتحسن باستمرار كل يوم".

وأضاف: "هناك توظيف مستمر ومتزايد للتكنولوجيا وقوة الذكاء الاصطناعي والطاقات البشرية والخبراء"، مشيرًا إلى أن المركز يمثل "القلب النابض" المسؤول عن نقل البطولة لمليارات المشجعين بالمجان حول العالم عبر 180 شبكة بث معتمدة.

من جانبه، قال عمدة دالاس، إريك جونسون: “اليوم، يصبح مركز البث الدولي رسميًا مركزًا للصحافة والبث العالميين لأكبر حدث رياضي دولي في التاريخ".

وأضاف جونسون: "دالاس مستعدة لأداء هذا الدور الفريد بمستوى عالمي من التميز"، لافتًا إلى أن المدينة ستستضيف 9 مباريات في البطولة، وهو العدد الأكبر بين جميع المدن المستضيفة، إلى جانب احتضانها لمهرجان المشجعين الرئيسي في فير بارك.

وستكون المنشأة مقرًا رئيسيًا لخدمات البث المضيفة وغرفة نظام تقنية حكم الفيديو المساعد (فار).