الأرصاد: فرص لسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض مناطق

قالت الدكتورة إيمان شاكر، نائب رئيس المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن البلاد تشهد خلال الفترة الحالية فرصًا لسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة، تشمل الصحراء الغربية والسواحل الشمالية ومحافظة الوادي الجديد، مع امتداد محدود لبعض مناطق الوجه البحري.

وأضافت "شاكر" عبر مداخلة هاتفية على قناة الشمس2، اليوم الثلاثاء، أن القاهرة الكبرى قد تشهد فرصًا ضعيفة لسقوط أمطار، قد تقتصر على “رذاذ خفيف” في بعض الأوقات، نتيجة ارتفاع نسب الرطوبة ودرجات الحرارة، ما يؤدي أحيانًا إلى تكوّن سحب قد ينتج عنها أمطار غير مؤثرة على الأنشطة اليومية.

وتابعت أن أكثر المناطق تأثرًا نسبيًا بالأمطار ستكون الصحراء الغربية والوادي الجديد، مشيرة إلى أن طبيعة هذه المناطق الصحراوية وقلة الكثافة السكانية بها تقلل من فرص حدوث تأثيرات سلبية، حيث تمتص الرمال مياه الأمطار بسرعة ولا تؤدي إلى تجمعات مائية أو مشكلات تُذكر.