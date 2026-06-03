الفنانة سماح أنور توضح آلية اختيارها لأعمالها: «بحب اشتغل في الحاجة اللي أنا عايزة اتفرج عليها»

أوضحت الفنانة سماح أنور، طريقتها في اختيار أعمالها، قائلة: «أنا بحب اشتغل في الحاجة اللي أنا عايزة اتفرج عليها».

وقالت خلال تصريحات لبرنامج « It's Showtime»، المذاع عبر قناة «الحياة»، مساء الثلاثاء، إنها تختار الأعمال الجاذبة والمثيرة للاهتمام، مضيفة:« أنا بختار على هذا الأساس يعني العمل اللي الاقيه بيشتغلني وبيبعتني وبيجنني كدا بيقى هو دا العمل اللي أنا بختاره لأنه مكتوب حلو واشتغلني أنا شخصيًا».

وأضافت أن الفنان يُعتبر المشاهد الأول العمل الفني ، عبر قراءة السيناريو، قائلة: «بتبقي عارفة العمل دا هيعجب لأن أنت ناس أنت كمان».

وتطرقت إلى مشاركتها في مسلسل «حكاية نرجس»، بشخصية «سعاد»، والذي عرض بالموسم الرمضاني الماضي، قائلة: «التحضير بتاعنا هو المرجع وهي المتعة هنا».

وأشارت إلى جميع طاقم العمل مبدعين، معلقة: «أنت في وسط مشروع قوي ناس مبدعة جدًا ويعني مواهب جامدة جدًا فبنستمتع».

ورأت أن الجمهور هو المسئول عن نجاح الأعمال الدرامية، قائلة: «إحنا بنعمل شغلنا على أكمل ما يكون على قد ما نقدر وبنبقى حاطين إيدنا على قلبنا الجمهور هو النجم الحقيقي هو اللي يقول مش إحنا».



ويذكر أن مسلسل حكاية نرجس يتناول قضية إنسانية واجتماعية مركزية تدور حول شخصية نرجس، وهي امرأة تواجه صراعات نفسية ومجتمعية بعد تعرضها لضغوط كبيرة، مرتبطة بالعلاقات الأسرية والبيئية المحيطة بها.

ويشارك في بطولة العمل عدد من النجوم، وهم الفنانة ريهام عبد الغفور، والفنان حمزة العيلى، والفنانة عارفة عبد الرسول، والفنان أحمد عزمى، والفنانة الهام وجدي، وغيرهم ، والعمل من تأليف المؤلف عمار صابر، وإخراج المخرج سامح علاء.