عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات: رؤية الدولة للتنمية المستدامة 2030 تهدف لإعادة هيكلة جميع قطاعاتها

قال الدكتور كمال الدسوقي عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات، إن رؤية الدولة للتنمية المستدامة 2030، تهدف لإعادة هيكلة جميع القطاعات داخلها.

وأضاف خلال تصريحات على برنامج «ستديو إكسترا»، المذاع عبر قناة «إكسترا نيوز»، مساء الثلاثاء: «في هذه الرؤية تم صياغة خطة والخطة توجه المجتمع مرة أخرى إلى إعادة هيكلة كل القطاعات الموجودة بجمهورية مصر العربية على الاتساع الجغرافي بتاعها».

ولفت إلى التنوع المرصود بالدولة، وتعدد مواردها سواء الزراعية، أو المنتجات القائمة على الزراعة، وغيرها، مضيفًا: «النهاردة لابد أن نتحول من الزراعة بشكلها المبدئي الطبيعي إلى التصنيع الزراعي أو صناعة الزراعة».

وأشار إلى أن التوجه نحو التصنيع الزراعي يتطلب مراعاة الميزات النسبية لمختلف المناطق، مستشهدًا بمناطق صناعات الغزل والنسيج وغيرها.

ونوّه إلى وضوح رؤية الدولة حول لأهداف والخطط اللازمة لتحقيق التنمية الشاملة المستدامة، موضحًا أن القرى المنتجة تُعتبر "قاطرة اقتصادية"، توفر فرص العمل، وتقلل نسبة الفقد في المنتجات، بما يُعظم الإنتاج، ويوفر العملة الصعبة.

وأكمل:«العالم تغير والتكنولوجي تغيرت ويجب إن مصر تنطلق الآن بعد ما عملنا البنية الأساسية سواء في تكافل وكرامة أو عملنا حياة كرطيمة والمدن دلوقت اللي بيتم تجهيزها».

حياة كريمة تتكامل مع مشروع القرية المنتجة

وردّ على التساؤلات حول كيف يُمكن ربط مشروع القرية المنتجة بمبادرة حياة كريمة، مؤكدًا أن التكامل بين خطط الدولة ووزارتها يُمثل سبب نجاحًا مباشر لأي تجربة.

وأوضح أن المبادرة الرئاسية حياة كريمة شملت 30 ألف قرية، وأعادت توصيل المرافق بها، قائلًا: «أنت النهاردة علشان تعمل صناعة لازم يكون عندك مرافق أساسية».

وذكر أهمية توافر الإنترنت السريع في تسويق المنتجات، موضحًا: «النهاردة أنت ممكن تتنتج وتسوق وتبيع وتصدر من غير ما تتحرك من مكانك وأنت قاعد فالنهاردة إحنا لابد نستغل هذه التكنولوجيا».

وقال إنه يُمكن استغلال بعض المناطق بالقرى لإنشاء مجمعات صناعية، وسلاسل إمداد، وغيرها، بهدف توطين الصناعات بالقرى، والحد من الهجرة العكسية، تحقيقًا للتنمية المستدامة، معلقًا: «كل التنمية اللي بتعملها الدولة علشان تنعكس على المواطن».

وأضاف أن التحول للقرى المنتجة بدخل ثابت، سيخلق حالة من الرضا النفسي والاجتماعي والسياسي على مستوى الدولة.

المرأة جزء أساسي من خطط الدولة

وتطرق إلى دور المرأة المصرية بمشروعات القرى المنتجة، مؤكدًا: «المرأة هي جزء أساسي ورئيسي في خطة هذه الدولة للنهوض مرة أخرى».

واختتم قائلًا: «المرأة جزء كبير جدًا وهي بتمثل نصف المجتمع ومن وجهة نظري هي كل المجتمع.. دور المرأة في الريف دور عظيم من قبل هذه القرية المنتجة».

