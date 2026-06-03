رجل يتحصن داخل بنك في ولاية كاليفورنيا وسط بلاغ عن تهديد بوجود قنبلة

قال مسؤولون في الشرطة، الثلاثاء، إن رجلا تحصن داخل أحد البنوك في مدينة باكيرسفيلد بجنوب ولاية كاليفورنيا الأمريكية، وبصحبته عدد غير معروف من الأشخاص.

وأوضحت الشرطة أن عناصرها استجابوا لبلاغ عن تهديد بوجود قنبلة، ووصلوا إلى موقع الحادث نحو الساعة الواحدة ظهرا في أحد البنوك بوسط مدينة باكيرسفيلد، بحسب ما قاله السيرجانت إريك سيليدون من شرطة المدينة لمحطة "23 إيه بي سي" التابعة لشبكة إيه بي سي.

وقال المتحدث باسم بنك جيه بي مورجان تشيس، بيتر كيلي، إن البنك يعمل مع جهات إنفاذ القانون، وإن "التركيز ينصب على سلامة جميع المعنيين"، دون تقديم تفاصيل إضافية.

وفرضت السلطات حالة إغلاق على مبان حكومية عدة في المدينة، من بينها مبنى البلدية الشمالي والجنوبي، ومبنى خدمات التنمية، ومقر شرطة باكيرسفيلد.

وأفادت تقارير إعلامية بوجود نحو عشر سيارات شرطة في موقع الحادث، إلى جانب مركبة تكتيكية وعدد من فرق الاستجابة الطارئة.

ويبلغ عدد سكان مدينة باكيرسفيلد نحو 380 ألف نسمة، وهي مركز مقاطعة كيرن الريفية إلى حد كبير، وتقع على بعد نحو 100 ميل (160 كيلومترا) شمال شرق لوس أنجليس.

وتمكن بعض الأفراد من الفرار، بحسب ما قال مسؤولون، ولم تُسجل أي إصابات.

وقالت السلطات إن فريق التفاوض التابع لقسم الشرطة في حالات الأزمات كان على اتصال بالمشتبه به عبر الهاتف.

وأضافت السلطات أن عناصر الشرطة فرضوا طوقا أمنيا حول المبنى والمحال التجارية القريبة.