قال الإعلامي رامي رضوان إن كرة القدم، "الساحرة المستديرة" ومع بروز محمد صلاح، قائد منتخب مصر ولاعب ليفربول السابق، أصبح يمثل قدوة لجيل صغير يرى أن ما كان مستحيلًا أصبح ممكنًا، وهو ما انعكس على ظهور مواهب واعدة مثل منتخب مصر تحت 17 سنة، الذي حصل على المركز الثالث والميدالية البرونزية في بطولة كأس الأمم الإفريقية أمام المغرب، معتبرًا أنه جيل مبشر.

وأضاف "رضوان" عبر برنامجه "من ماسبيرو" على القناة الأولى، أمس الثلاثاء، أن هذه المواهب تحتاج إلى طريق صحيح من خلال التغذية السليمة والإعداد البدني الجيد والاحتكاك الدولي، بما يساعد على تصدير اللاعبين للدوريات الأوروبية، مشيرًا إلى أن الاحتكاك الخارجي يصنع فارقًا كبيرًا، كما حدث مع محمد صلاح عندما بدأ مسيرته الاحترافية مبكرًا ولكن بجهوده الفردية والذاتية.

وأوضح أن هناك مواهب كثيرة في المحافظات تظهر في الدورات الرمضانية ومراكز الشباب والمدارس، تستحق الانضمام للمنتخب الوطني أو الاحتراف في أندية كبيرة.

وأشار إلى أن التجربة الأوروبية تعتمد على “سيستم” واضح، يبدأ من سن 10 إلى 12 عامًا داخل الأكاديميات، حيث يحصل الطفل على تدريب منتظم، ونظام غذائي، وإعداد بدني وسلوكي متكامل، وليس مجرد تمرين رياضي فقط.

وتابع أن هذا النموذج أنتج لاعبين مثل محمد صلاح، وعمر مرموش لاعب منتخب مصر، وحمزة عبد الكريم لاعب المنتخب الوطني والمعار لفريق برشلونة أتلتيك من النادي الأهلي، الذي بدأ رحلته مبكرًا مع برشلونة، مؤكدًا أن هذا الطريق هو الأنسب لصناعة لاعب محترف.

وتساءل: "هل لدينا في مصر سيستم لاكتشاف المواهب وصناعتها، أم أن الأمر ما زال يعتمد على الجهود الفردية، فبدل ما يكون عندنا ألف لاعب مميز، قد لا نجد سوى 3 أو 6 فقط؟".

وحقق منتخب مصر للناشئين تحت 17 سنة إنجازًا بحصوله على الميدالية البرونزية في بطولة كأس الأمم الإفريقية، بعد الفوز على منتخب المغرب بهدفين دون رد، في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع بالبطولة.