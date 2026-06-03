خبير اقتصادي: المناطق الاستثمارية تستهدف جذب القطاع الخاص وتوفير فرص العمل

قال الدكتور وليد جاب الله خبير التشريعات الاقتصادية، إن استهداف الدولة توفير 1.2 مليون فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، يحتاج إلى جذب استثمارات تتجاوز الـ4 ترليون جنيه.

ولفت خلال مداخلة هاتفية على برنامج «حديث القاهرة»، المذاع عبر قناة «القاهرة والناس»، مساء الثلاثاء، إلى جذب هذه الاستثمارات يتطلب توفير البنية التحتية والمناطق الاستثمارية، قائلًا: «شوفنا إجمالًا البنية التحتية وترليونات الجنيهات التي تم ضخها في البنية التحتية المصرية بصفة عامة».

وتطرق إلى إنشاء الدولة لمناطق استثمارية متخصصة، موضحًا أنها تستهدف جذب استثمارات القطاع الخاص وتوفير فرص العمل، تحقيقًا للأهداف الاستثمارية للدولة مع مراعاة الطبيعة المحلية.

وأشار إلى أن هذه المناطق تتناسب مع أماكن إقامتها ونشاط المستثمر المستهدف، بما يُساعدهم على تقليل زمن التحضير للمشروع، قائلًا: «هذه المناطق بتناسب البيئة المحلية للأماكن اللي بتكون فيها دا من جانب من جانب آخر إن طبيعة تصميم كل منطقة بتتناسب مع الناشط الخاص بالمستثمر».

وذكر أن انخفاض زمن التحضير للمشروع، يرجع لانضمامه لمنطقة اقتصادية متخصصة، تقدم مختلف المرافق والبنى التحتية، وتُسهل عمليات استخراج التراخيص، بما يُسهم في جذب الاستثمارات المستهدفة.

واختتم قائلًا: «إحنا مبنبدأش من الصفر إحنا بالفعل لدينا مناطق استثمارية منتشرة في مصر ولكن التخطيط إلى إضافة 7 مناطق جديدة بهذا الحجم وبهذه الضخامة وهذا الاستهداف اتصوره مخطط طموح».



ونشرت رئاسة مجلس الوزراء في الـ31 من مايو الماضي، بيانًا أكدت فيه وجود 7 مناطق استثمارية جديدة تحت الإنشاء في 3 محافظات، بإجمالي حجم استثمارات يقدر بحوالي 4.1 تريليون جنيه، سيتم ضخها على مدار 20 عامًا، ومن المتوقع أن تُسهم هذه المناطق الجديدة في توفير نحو 1.2 مليون فرصة عمل.