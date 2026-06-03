أتاح صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري للمواطنين ضمن إعلاني سكن لكل المصريين 1 و2، ممن رُفضت طلباتهم أو عُلقت، إمكانية تقديم طلبات لتغيير جهة التمويل أو إجراء إعادة استعلام.

وأوضح الصندوق، في تنويه على صفحته بموقع فيسبوك، أنه يتيح للمواطنين تقديم طلب لتغيير جهة التمويل في حالة رفض الطلب من جانبها، كما يتيح لهم إجراء إعادة استعلام لدى أقرب مكتب بريد في حالة الرفض نتيجة الاستعلام الميداني.

وحدد الصندوق 3 شروط للاستفادة من هذه الخدمات، تمثلت في عدم سحب مقدم جدية الحجز، وانطباق شروط الإعلان، وألا يكون قد مر أكثر من عام على الرفض أو التعليق.

وطالب الصندوق المواطنين المتقدمين، في حالة عدم الرغبة في إعادة التعامل، باسترداد مقدم جدية الحجز.

وأشار إلى إمكانية الاستعلام عن حالة الطلب عبر الموقع الخدمي للصندوق: https://cservices.shmff.gov.eg.