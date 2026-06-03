لا باز تعلن حالة طوارئ صحية وإنسانية بسبب إغلاق الطرق في بوليفيا

أعلنت سلطات إقليم لا باز في بوليفيا، الثلاثاء، حالة طوارئ صحية وإنسانية بسبب نقص الإمدادات الناتج عن أسابيع من إغلاق الطرق في أنحاء البلاد.

وتهدف هذه الخطوة إلى ضمان توفير الأكسجين الطبي والأدوية والغذاء وغيرها من الاحتياجات الأساسية للمستشفيات، وفقا لقرار إداري نقلته صحيفة "لا راثون".

ويستمر هذا الإجراء لمدة 90 يوما في مرحلته الأولى، وقد جرى تبريره بوجود وضع إمدادات حرج ناجم عن الإغلاقات المستمرة منذ أكثر من شهر.

كما حذرت لجنة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان، وهي هيئة مستقلة تابعة لمنظمة الدول الأمريكية، من التداعيات الإنسانية للأزمة.

وأشارت الهيئة إلى نقص في الوقود والغذاء والأدوية والأكسجين، ونقلت عن مكتب أمين المظالم أن ما لا يقل عن سبعة أشخاص لقوا حتفهم مرتبطين بالاحتجاجات، أربعة منهم بسبب عدم تلقي الرعاية الطبية في الوقت المناسب.

وقالت اللجنة: "في ضوء التأثيرات الخطيرة على حقوق الإنسان والتداعيات الإنسانية الكبيرة الناتجة عن الاحتجاجات وإغلاق الطرق، تدعو اللجنة الدولة وجميع القطاعات الاجتماعية المعنية إلى إعطاء الأولوية للحوار".



ومنذ بداية مايو/أيار، يقوم عمال المناجم والمزارعون وأنصار الرئيس السابق إيفو موراليس بإغلاق الطرق المؤدية إلى لا باز ومدن أخرى، ما أدى إلى نقص في الغذاء والوقود والاحتياجات اليومية.