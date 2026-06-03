بعثة الاتحاد الأوروبي تنفي مزاعم التزوير في انتخابات كولومبيا وتؤكد نزاهة الاقتراع

نفت بعثة مراقبة الانتخابات التابعة للاتحاد الأوروبي في كولومبيا، الثلاثاء، مزاعم الرئيس جوستافو بيترو بشأن وقوع تزوير في الانتخابات الرئاسية التي أجريت الأحد وشهدت منافسة حادة، مؤكدة أن عملية فرز الأصوات أُجريت بطريقة "شفافة ومنظمة وسلسة".

وقال رئيس البعثة، إستيبان جونزاليس بونس، إن أيا من المرشحين الـ 12 الذين خاضوا انتخابات الأحد لم يتقدم إلى البعثة بشكاوى تتعلق بحدوث مخالفات. ومن المقرر إجراء جولة ثانية من التصويت في 21 يونيو، يتنافس فيها المحامي أبيلاردو دي لا إسبرييا مع عضو مجلس الشيوخ إيفان سيبيدا، بعد أن حصدا أعلى عدد من الأصوات.

ورفض سيبيدا، مرشح حزب "الميثاق التاريخي" الذي يتزعمه بيترو، الاعتراف بالفرز السريع لنتائج الانتخابات، والذي أظهر حلوله في المركز الثاني، قائلا إنه سينتظر نتائج الفرز التفصيلية التي يشرف عليها القضاة وكتاب العدل قبل التعليق على النتائج.

وقبل وقت قصير من تصريح سيبيدا، نشر بيترو رسالة عبر منصة إكس زعم فيها أن 800 ألف ناخب أُضيفوا بصورة غير قانونية إلى سجلات الناخبين. وشارك أكثر من 23 مليون ناخب في انتخابات الأحد، التي حصل فيها دي لا إسبرييا على 7ر43% من الأصوات، مقابل 9ر40% لسيبيدا، وفق النتائج الرسمية.

وبدا أن سيبيدا خفف من لهجته يوم الاثنين، إذ قال إن مراقبي الانتخابات التابعين لحزبه لم يعثروا على "مخالفات بحجم كاف للحديث عن تزوير". وأضاف المرشح أنه سيلحق الهزيمة بدي لا إسبرييا في الجولة الثانية من التصويت، داعيا إياه إلى مناظرة انتخابية.