الأسهم الأمريكية تسجل مستويات قياسية جديدة في ختام تعاملات اليوم

سجلت الأسهم الأمريكية مستويات قياسية جديدة في ختام تعاملات اليوم الثلاثاء حيث ساهمت شركات الذكاء الاصطناعي في دفع السوق نحو الارتفاع.

وارتفع مؤشر ستاندرد أند بورز 500 الأوسع نطاقا للأسهم الأمريكية بنسبة 1ر0% بعد تأرجحه بين الارتفاع البسيط والانخفاض البسيط خلال التعاملات، في حين ارتفع مؤشر داو جونز الصناعي بمقدار 228 نقطة أي بنسبة 4ر0%. واستقر مؤشر ناسداك المجمع بأقل من 1ر0%.

ساعد سهم شركة صناعة أجهزة الكمبيوتر والإلكترونيات هيوليت باكارد إنتربرايز في قيادة صعود السوق، حيث ارتفع السهم بنسبة 5ر19% بعد إعلان الشركة تحقيق أرباح ربع سنوية تفوق توقعات المحللين، مشيرة إلى زيادة الطلب على أجهزتها بسبب إقبال العملاء على تعزيز قدرات الذكاء الاصطناعي لديهم.

كما ارتفع سهم مارفيل تكنولوجي بنسبة 5ر32% محققا أفضل أداء يومي له بدء تداوله في البورصة عام 2000 بعد إشارة جينسن هوانج الرئيس التنفيذي لشركة صناعة الرقائق الإلكترونية إنفيديا في مؤتمر صحفي بالعاصمة التايوانية تايبيه أمس إلى أن مارفيل تكنولوجي "ستكون الشركة التالية التي تصل قيمتها إلى تريليون دولار". كانت ميكرون تكنولوجي للرقائق أحدث وافد إلى نادي الشركات ذات القيمة السوقية الأكثر من تريليون دولار. في المقابل تراجع سهم إنفيدياالتي وصلت قيمتها السوقية إلى أكثر من 5 تريليونات دولار، بنسبة 7ر0% في ختام تعاملات اليوم.

وأعلنت شركة ألفابت مالكة شركة جوجل جمع 80 مليار دولار نقدا من خلال بيع كمية من أسهمها. وأضافت الشركة أنها تخطط لاستخدام جزء من هذه الأموال لتمويل الاستثمارات الضخمة في تقنيات الذكاء الاصطناعي.

وتخطط الشركة لإنفاق ما يصل إلى 190 مليار دولار على المعدات والاستثمارات الأخرى خلال العام الحالي، إلى جانب زيادة متوقعة في إنفاقها العام بشكل ملحوظ خلال السنة المقبلة، وهو ما يزيد عن إجمالي القيمة السوقية لشركة الإعلام والترفيه الأمريكية والت ديزني

وتثير هذه الاستثمارات الضخمة تساؤلات حول قدرة قطاع الذكاء الاصطناعي على تحقيق الأرباح والإنتاجية اللازمتين لتبرير مثل هذا الاستثمار الضخم، حيث بدأ المنتقدون يتحدثون بالفعل عن احتمالية حدوث فقاعة في استثمارات الذكاء الاصطناعي. وتراجع سهم ألفابت بنسبة 9ر3% في ختام تعاملات اليوم.

يقول المحللون إن السوق قد تتباطأ بعد مسيرة مكاسب أسبوعية استمرت 9 أسابيع متصلة بالنسبة لمؤشر ستاندرد أند بورز500 وهي أطول فترة ارتفاع أسبوعي متصلة للمؤشر منذ 2023. واستند ارتفاع سوق الأسهم الأمريكية إلى الأرباح القوية التي حققتها الشركات خلال الربع الأول من العام الحالي إلى جانب التفاؤل بتوصل الولايات المتحدة وإيران إلى اتفاق يعيد فتح مضيق هرمز في الخليج، وبالتالي انخفاض الأسعار.