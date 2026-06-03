استشهاد معاون شرطة أثناء مشاركته في إخماد حريق جراج سيارات غرب الإسكندرية

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استشهد أحمد رضا البحيري، معاون شرطة بإدارة الحماية المدنية بالإسكندرية، متأثرًا بإصابته بحالة اختناق جراء استنشاق الدخان الكثيف أثناء مشاركته في إخماد حريق اندلع داخل جراج سيارات أسفل عقار سكني بمنطقة البيطاش التابعة لحي العجمي غرب المحافظة، وأسفر عن احتراق 10 سيارات.

وتلقت مديرية أمن الإسكندرية إخطارًا من مأمور قسم شرطة الدخيلة يفيد بورود بلاغ إلى إدارة شرطة النجدة بنشوب حريق داخل جراج سيارات بشارع الحنفية بمنطقة البيطاش.

وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية وقوات الحماية المدنية إلى موقع البلاغ، مدعومة بـ7 سيارات إطفاء وعدد من سيارات الإسعاف، للسيطرة على الحريق ومنع امتداده إلى المناطق المجاورة.

وبالفحص والمعاينة الأولية، تبين تعرض معاون الشرطة لحالة اختناق أثناء أداء واجبه في عمليات الإطفاء، حيث جرى نقله إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، إلا أنه فارق الحياة متأثرًا بإصابته.

ووفقًا لمصدر أمني، فرضت الأجهزة المختصة كردونًا أمنيًا بمحيط موقع الحريق لتأمين المنطقة وحماية المارة، ومنع امتداد النيران إلى العقارات والمنشآت المجاورة.

وتم نقل جثمان الشهيد إلى المشرحة تحت تصرف جهات التحقيق، فيما حُرر المحضر اللازم بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيقات للوقوف على ملابسات الحادث وأسبابه.