الكويت تدين مواصلة اقتحام المستوطنين الإسرائيليين المتطرفين للمسجد الأقصى

أعربت وزارة الخارجية عن إدانة دولة الكويت واستنكارها لمواصلة مستوطنين إسرائيليين متطرفين في اقتحام المسجد الأقصى المبارك، ورفع علم الاحتلال الإسرائيلي في باحاته، تحت حماية قوات الاحتلال، في خطوة خطيرة تمثل مساساً بحرمة المقدسات الإسلامية، وخرقاً للوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس الشريف.

وشددت الوزارة في بيان صحفي اليوم الثلاثاء على رفض دولة الكويت القاطع لهذه الممارسات التصعيدية التي تمس مشاعر المسلمين حول العالم، مؤكدةً على ضرورة وقفها فوراً.

ودعت المجتمع الدولي، ولا سيما مجلس الأمن، إلى تحمل مسؤولياته في وضع حد لهذه الانتهاكات ومنع تكرارها.