وزير خارجية بنجلاديش الرئيس المقبل للجمعية العامة للأمم المتحدة بعد هزيمة سفير قبرص

فاز وزير خارجية بنجلاديش خليل الرحمن في سباق شهد منافسة قوية اليوم الثلاثاء ليصبح الرئيس المقبل للجمعية العامة للأمم المتحدة التي تضم 193 عضوا.

وفي تصويت سري، هزم خليل الرحمن سفير قبرص أندرياس كاكوريس بأغلبية 99 صوتا مقابل 91، مع عدم تصويت ثلاث دول. وسيخلف وزيرة الخارجية الألمانية السابقة أنالينا بيربوك، التي تنتهي فترة ولايتها التي تبلغ عاما واحدا في سبتمبر المقبل.

وتتغير رئاسة المنظمة العالمية بالتناوب حسب المنطقة، وهذا العام جاء دور منطقة آسيا والمحيط الهادئ.

وفي حين أن رئاسة الجمعية العامة هي رئاسة شرفية إلى حد كبير، فإنها تعد منصبا مرموقا أيضا. وتعد الجمعية العامة منبر الأمم المتحدة الذي يمكن للدول الكبيرة والصغيرة أن تتحدث فيه، وهي مسرح للتجمع السنوي الوحيد لزعماء العالم في سبتمبر.

وتتحكم الجمعية العامة في ميزانية الأمم المتحدة وتتبنى المعاهدات وتعالج القضايا العالمية من الفقر إلى الفساد، وتصدر العديد من القرارات التي رغم أنها غير ملزمة قانونا، تعكس دائما الرأي العالمي.

وقد جذبت الأضواء من خلال رد فعلها على الحربين في أوكرانيا وغزة لأن الإجراء الذي يمكن أن يتخذه مجلس الأمن الدولي يتعرض للعرقلة بسبب حق النقض الذي تتمتع به روسيا بشأن أوكرانيا، وفي كثير من الأحيان، الولايات المتحدة بشأن غزة.