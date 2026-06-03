الجيش الأمريكي: إطلاق صاروخ لوقف ناقلة نفط متجهة إلى إيران

قال الجيش الأمريكي إنه أطلق صاروخا لوقف ناقلة نفط أخرى كانت تحاول الوصول إلى ميناء إيراني في انتهاك للحصار الذي تفرضه الولايات المتحدة. وأضافت القيادة المركزية الأمريكية، في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي، أن هذه هي السفينة السابعة التي يعترضها الجيش أثناء محاولتها كسر الحصار.

وأوضح المنشور أن السفينة التجارية "إم/تي ليكسي" التي ترفع علم بوتسوانا أُوقفت بعدما أطلقت طائرة صاروخا من طراز هيلفاير على غرفة محركاتها، عقب تجاهل طاقمها تحذيرات متكررة على مدار 24 ساعة.

وتفرض الولايات المتحدة حصارا على الموانئ الإيرانية ردا على إقدام طهران على إغلاق مضيق هرمز، وهو ممر مائي ضيق يربط الخليج بالبحار المفتوحة ويعد شريانا حيويا لتجارة النفط العالمية.

ومنذ اندلاع المواجهات بين الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران في أواخر فبراير، نجحت طهران فعليا في تعطيل حركة الملاحة عبر المضيق من خلال التهديدات والهجمات، ، وفقا لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ).

وتتفاوض الولايات المتحدة وإيران بشأن اتفاق إطاري لتمديد وقف إطلاق النار الساري منذ 8 أبريل وإعادة فتح مضيق هرمز. وعلى الرغم من الهدنة، تبادل الطرفان إطلاق النار مرارا خلال الفترة الماضية.