لوجانسك الخاضعة للسيطرة الروسية تفرض قيودا على الوقود وسط مخاوف من نقص الإمدادات

فرضت السلطات في إقليم لوجانسك الأوكراني الخاضع للسيطرة الروسية قيودا مؤقتة على شراء البنزين والديزل، وذلك بعد أيام من تطبيق قيود مماثلة في شبه جزيرة القرم التي ضمتها روسيا.

وذكرت وكالة تاس الروسية للأنباء نقلا عن السلطات المحلية، أن مبيعات بنزين من نوعي "إيه آي 95" و"إيه آي 92"، إضافة إلى الديزل، ستحدد بحد أقصى 20 لترا لكل شخص.

وأوضحت السلطات أن هذه القيود فُرضت بسبب مستويات المخزون الحالية من الوقود وارتفاع الطلب خلال الأيام الأخيرة، ووصفتها بأنها إجراءات مؤقتة.

كما حظرت الحكومة الروسية تصدير الكيروسين لأول مرة، على أن يستمر القرار حتى نهاية نوفمبر، وقالت إن الهدف منه هو ضمان استقرار سوق الوقود المحلي.

وتستهدف أوكرانيا منذ أشهر قطاع النفط الروسي ضمن هجومها المضاد في الحرب التي تشنها روسيا منذ أكثر من أربع سنوات ونصف السنة، وتهدف هذه الضربات إلى تعطيل إمدادات الوقود للقوات الروسية وتقليل عائدات الطاقة التي تمول المجهود الحربي الروسي.