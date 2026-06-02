قال هاني ميلاد، رئيس الشعبة العامة للذهب باتحاد الغرف التجارية، إنَّ الزيادة المقررة في متوسط سعر المصنعية بدءًا من أول يوليو المقبل مرتبطة بضريبة القيمة المضافة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «يحدث في مصر» الذي يُقدمه الإعلامي شريف عامر، عبر شاشة «mbc مصر»، مساء الثلاثاء، أن تطبيق ضريبة القيمة المضافة ينطبق على متوسط سعر المصنعية وليس على كامل سعر الذهب.

وأوضح أن ضريبة القيمة المضافة مُطبَّقة على متوسط أسعار المصنعية، مشيرًا إلى إبرام بروتوكول بين شعبة الذهب ومصلحة الضرائب في 2016 وتم تجديده في 2022.

ونوه إلى أنه بموجب أحكام هذا البروتوكول جرى الاتفاق على أن متوسط أسعار المصنعية تشهد زيادة بحوالي 10% كمتوسط ارتفاع تضخمي وهي زيادة سنوية تُطبق في أول يوليو.

وأفاد بأن هناك أسسًا ودراسات أخذت في الاعتبار متوسط المصنعيات لجرام الذهب، وهو سعر استرشادي لمصلحة الضرائب وتُطبِّق عليه نسبة الـ14% بموجب قانون القيمة المضافة.

وذكر ميلاد، أنّ قيمة الزيادة سعر الذهب بناء على ارتفاع المصنعية لن تكون كبيرة أو غير مقبولة.