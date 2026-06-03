الأهلي يلجأ لـ خبراء أجانب لتفادي تفاقم أزمة عقد توروب

لجأت إدارة النادي الأهلي إلى عدد من الخبراء الأجانب المختصين في لوائح وقوانين الاتحاد الدولي لكرة القدم، من أجل مراجعة عقد ييس توروب، المدير الفني للفريق الأول، قبل اتخاذ أي خطوات رسمية لفسخ التعاقد بين الطرفين.

وتخشى إدارة الأهلي من تقدم توروب بشكوى ضد النادي، حال فسخ التعاقد من جانبها، مقابل منحه راتب 3 أشهر فقط، وهو ما قد يترتب عليه دفع حوالي أكثر من 5 ملايين يورو، حال إثبات صحة موقفه لدى الاتحاد الدولي لكرة القدم.

وتلقت إدارة الأهلي تأكيدات من بعض المختصين في ذلك الشأن، خلال الساعات الماضية، بصحة موقف الأهلي في فسخ التعاقد مع ييس توروب، بمجرد تجاوز يوم 30 يونيو المقبل.

ووفقًا لذلك، فإنه يعني دخول الطرفين في الموسم الثاني من العقد، وهو ما يحق فيه للأحمر فسخ التعاقد مع الدنماركي، مقابل دفع راتب 3 أشهر فقط.