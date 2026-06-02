الإدارة الأمريكية تقترح فرض رسوم بنسبة 25% على المنتجات البرازيلية

اقترحت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، فرض رسوم جمركية بنسبة 25% على الواردات البرازيلية، بدعوى انخراط عاشر أكبر اقتصاد في العالم في ممارسات تجارية "غير معقولة" تفرض "أعباء أو قيودا على التجارة الأمريكية".

ومن ناحيته، قال الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، إنه تلقى القرار الأمريكي "باستياء"، وحمل منافسه المنتظر في انتخابات الرئاسة البرازيلية في أكتوبر المقبل السيناتور فلافيو بولسونارو الذي زار واشنطن الأسبوع الماضي مسئولية إصدار الإدارة الأمريكية لقرار فرض الرسوم على البرازيل.

ويذكر أن حلفاء السيناتور فلافيو هو نجل الرئيس البرازيلي السابق جاير بولسونارو يطلقون عليه اسم "ترامب المناطق الاستوائية".

وجاء الإعلان عن الرسوم الأمريكية في وقت متأخر من مساء أمس بعد تحقيق أجراه مكتب الممثل التجاري الأمريكي، اتهم فيه البرازيل بانتهاك قواعد التجارة الحرة ومنها التساهل في تطبيق قوانين مكافحة الفساد وفرض تعريفات جمركية غير عادلة، رغم تحقيق الولايات المتحدة فائضا تجاريا كبيرا مع البرازيل منذ سنوات.

وقال الممثل التجاري الأمريكي جيمسون جرير، إنه والرئيس ترامب عقدا اجتماعات "بناءة" مع لولا ومسئولين برازيليين آخرين، مضيفا: "لا تزال هناك خلافات جوهرية بيننا بشأن حل القضايا التي كشف عنها هذا التحقيق".

ومن ناحيته، أشار لولا، اليوم، إلى أسباب أخرى لاقتراح فرض تعريفات جمركية أمريكية باهظة.

ولأول مرة، حدد الرئيس البرازيلي اسم مسؤول أمريكي باعتباره عقبة أمام علاقاته مع ترامب، وهدد مجددا بالرد بالمثل.

وقال لولا: "تحدثت مع الرئيس ترامب لمدة ثلاث ساعات، وهذا الشخص ماركو روبيو رئيس وزارة الخارجية، إنه معاد للأمريكيين اللاتينيين.. إنه عدو لدود لكوبا وعدو لدود للكثير من دول أمريكا اللاتينية. وقلت لترامب إنه (روبيو) لا يحب البرازيل".