تقارير: ثنائي نهائي دوري أبطال أوروبا يظهر في ودية مصر والبرازيل

كشفت تقارير صحفية عن استعداد كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لمنتخب البرازيل لإجراء بعض التعديلات على تشكيل فريقه في المباراة الودية أمام مصر، المُقرر إقامتها صباح يوم الأحد المقبل، في كليفلاند، قبل مشاركة الفريقين ببطولة كأس العالم 2026.

وأكدت صحيفة لانس البرازيلية أن أنشيلوتي سيُجري المزيد من الاختبارات مع المنتخب قبل بداية كأس العالم، عندما يواجه نظيره، مصر، حيث يعتزم المدرب الإيطالي إجراء بعض التعديلات على التشكيل الذي كان خاض مباراة بنما الودية الماضية.

وأوضح التقرير أن المباراة الودية أمام مصر ستكون أول فرصة لاختبار الثنائي الدفاعي الأساسيين في كأس العالم مع البرازيل، ماركينيوس، مدافع باريس سان جيرمان، وجابرييل ماجالهايس، لاعب أرسنال.

وأشار التقرير إلى أن ماركينيوس وجابرييل ماجالهايس لم يتدربا معًا في المعسكر الجاري للبرازيل، نظرًا لمشاركتهما في نهائي دوري أبطال أوروبا، مع فريقي أرسنال الإنجليزي، وباريس سان جيرمان الفرنسي.

وأتمت الصحيفة: "بالإضافة إلى ذلك، قد يستغل أنشيلوتي المباراة الودية لاختبار أساليب لعب أخرى أو حتى إجراء تغييرات في التشكيلة، بناءً على ما ظهر في الشوط الثاني من الفوز الساحق 6-2 على بنما يوم الأحد الماضي على ملعب ماراكانا".