ميدو: حسين الشحات أهم من زيزو في الأهلي

أكد أحمد حسام ميدو أن حسين الشحات يُعد من أهم اللاعبين داخل صفوف الأهلي خلال السنوات الأخيرة، مشددًا على ضرورة الحفاظ عليه وتجديد عقده مع الفريق.

وقال ميدو، عبر برنامج «هنا المونديال» على قناة «النهار»، إن حسين الشحات يمتلك خبرات كبيرة داخل الأهلي، ولعب دورًا مؤثرًا في العديد من البطولات والإنجازات التي حققها الفريق، وهو ما يجعله عنصرًا مهمًا داخل غرفة الملابس وعلى أرض الملعب.

وأضاف أن الأهلي يجب أن يتحرك لحسم ملف تجديد عقد اللاعب، خاصة أنه يمثل قيمة فنية كبيرة للفريق، بفضل خبراته وقدرته على التعامل مع المباريات الكبرى والضغوط الجماهيرية.

وأشار ميدو إلى أن حسين الشحات، من وجهة نظره، أفضل من أحمد سيد «زيزو» وأهم منه داخل الأهلي، نظرًا لما قدمه مع الفريق الأحمر من مساهمات مؤثرة على مدار السنوات الماضية.