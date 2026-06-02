أعرب رودي جارسيا، المدير الفني لمنتخب بلجيكا، عن رضاه الكامل عقب فوز فريقه على كرواتيا وديًا، مؤكدًا أن هذا الانتصار يمثل دفعة معنوية مهمة قبل انطلاق منافسات كأس العالم 2026.

وحقق المنتخب البلجيكي فوزًا مستحقًا بهدفين دون رد على نظيره الكرواتي، في اللقاء الذي يأتي ضمن التحضيرات النهائية للمونديال المقرر إقامته في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.

ويخوض منتخب بلجيكا منافسات البطولة ضمن المجموعة السابعة التي تضم إلى جانبه منتخبات مصر وإيران ونيوزيلندا، حيث يستهل مشواره بمواجهة قوية أمام المنتخب المصري يوم 15 يونيو الجاري.

وأكد جارسيا في تصريحاته عقب المباراة أن فريقه قدم أداءً منظمًا على المستويين الدفاعي والتكتيكي، مشيرًا إلى أن فترة التوقف خلال الشوط الأول منحت الجهاز الفني فرصة لإجراء تعديلات ساهمت في تحسين الأداء.

وأوضح المدرب البلجيكي أن فريقه واجه اختبارًا صعبًا أمام منتخب قوي بحجم كرواتيا، لكنه أظهر صلابة دفاعية وشخصية واضحة، خاصة مع الحفاظ على نظافة الشباك، وهو ما يعكس مدى الانضباط الذي يتمتع به اللاعبون.

وأضاف أن التنظيم الجماعي كان أحد أبرز مكاسب اللقاء، حيث نجح اللاعبون في الحد من خطورة المنافس، باستثناء فرصة وحيدة اصطدمت بالعارضة، مؤكدًا أن مثل هذه التفاصيل تعزز الثقة قبل خوض البطولة.

كما شدد جارسيا على أن المواجهة، رغم طابعها الودي، كانت ذات أهمية كبيرة من الناحية الفنية، معتبرًا أن الفوز على منتخب بحجم كرواتيا يمنح لاعبيه دفعة قوية ويعزز جاهزيتهم للمنافسات الرسمية.

وتطرق المدير الفني إلى أداء مهاجمه روميلو لوكاكو، مشيدًا بقدراته التهديفية، ومؤكدًا ثقته الكاملة فيه، رغم إهداره إحدى الفرص، لكنه أثنى على رد فعله الإيجابي ومساهمته في الضغط على دفاع المنافس.

واختتم جارسيا تصريحاته بالتأكيد على ثقته في جميع عناصر الفريق، مطالبًا اللاعبين بمواصلة العمل بنفس الروح والتركيز، استعدادًا للتحديات المرتقبة في كأس العالم

ويأمل المنتخب المصري في تحقيق انطلاقة قوية خلال مشواره بالمونديال، عندما يواجه بلجيكا، قبل أن يستكمل مبارياته في المجموعة أمام إيران ونيوزيلندا، سعيًا لحجز بطاقة التأهل إلى الأدوار الإقصائية.