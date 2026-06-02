السلطات الإيرانية ترفض استئناف زوجين بريطانيين ضد الحكم بسجنهما 10 أعوام بتهمة التجسس

رفضت السلطات الإيرانية، استئناف زوجين بريطانيين ضد الحكم بسجنهما 10 أعوام لمزاعم بتجسسهما ، وذلك حسبما أعلنت أسرتهما والحكومة البريطانية اليوم الثلاثاء.

وجرى اعتقال كريج فورمان وزوجته ليندسي في يناير 2025 أثناء قيامهما برحلة حول العالم بالدراجة النارية.

وفي فبراير، صدر بحقهما حكم بالسجن لمدة 10 أعوام بتهمة التجسس، وهو ما ينفيه الزوجان.

ووصفت وزارة الخارجية البريطانية، احتجاز الزوجين بأنه "غير مبرر ومروع".

وقالت في بيان: "نشعر بخيبة أمل إزاء قرار رفض الاستئناف وسنواصل العمل لضمان عودة كريج وليندسي بأمان إلى المملكة المتحدة".

وأضافت: "منذ اعتقالهما العام الماضي، يعمل سفير بريطانيا في طهران والدبلوماسيون والمسئولون في لندن على تقديم المساعدة القنصلية. وهذا يشمل زيارة السفير لهما في السجن وتسهيل المكالمات مع أسرتهما في المملكة المتحدة ".

وقال جو بينيت نجل ليندسي فورمان، إنه لم يسمح لأي من المعتقلين بحضور جلسة الاستئناف، وطلب منهم التوقيع على وثائق لا يمكنهم قراءتها.

وتابع أن كلاهما بدآ إضرابا عن الطعام.

وأضاف بينيت: "لقد تم تحويل قضيتهما الآن إلى المحكمة العليا، لكننا لا نفهم العملية أو الجدول الزمني أو ما الذي سيتم تقديمه باسمهم، إذا كان هناك أي شيء".