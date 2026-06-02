أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا، أن إجمالي إنتاج البلاد من النفط الخام خلال شهر مايو 2026 بلغ 07ر43 مليون برميل، فيما تجاوزت الإيرادات النفطية المحصلة والمُحالة إلى الحساب السيادي بالمصرف الليبي الخارجي 4ر3مليار دولار.

وأظهر ملخص الإنتاج والإيرادات الصادر عن المؤسسة أن إنتاج النفط الخام خلال مايو بلغ 43 مليونا و69 ألفا و258 برميلا منها 33ر28 مليون برميل جرى تصديرها إلى الأسواق الخارجية، بينما تم توجيه 28ر 3مليون برميل إلى المصافي المحلية للتكرير، إضافة إلى 373 ألف برميل استُخدمت لتغذية محطات الكهرباء.

وبحسب البيانات، بلغت حصة الدولة الليبية من الإنتاج مجز 98لا31مليون برميل، مقابل 25ر 8مليون برميل حصة للشركاء، فيما وصل إجمالي الكميات المتاحة للتصدير إلى 33ر 7 مليون رميل بعد احتساب الكميات المحولة للمخزون.

وفي قطاع الغاز الطبيعي، سجلت ليبيا إنتاجا بلغ 58ر75مليار قدم مكعب خلال مايو منها 22ر 73مليار قدم مكعب من الغاز المتاح للاستهلاك، و73ر54مليار قدم مكعب من الغاز المستعمل، إضافة إلى 45ر11مليار قدم مكعب من الغازات الحامضية والهيدروكربونية ذات الضغط المنخفض.

وعلى صعيد الإيرادات، أوضحت المؤسسة أن إجمالي المبالغ المحصلة والمُحالة إلى الحساب السيادي بالمصرف الليبي الخارجي خلال شهر مايو بلغ 406ر3 مليار دولار، إلى جانب 6ر 354 مليون دولار و 25ر 1 مليار دينار ليبي من إيرادات أخرى، مشيرة إلى أن جزءا من الإيرادات تأخر تحصيله بسبب عطلة عيد الأضحى وإتاوات وضرائب عقود الامتياز التابعة لوزارة النفط.

وأكدت المؤسسة أن قيمة شحنات المحروقات الموردة خلال شهر مايو تجاوزت مليار دولار، لافتة إلى أن المبالغ المحصلة تُخصم منها اعتمادات توريد المحروقات عبر المصرف الليبي الخارجي وفق الآليات المعمول بها، قبل تحويل الرصيد المتبقي إلى مصرف ليبيا المركزي.

وتعكس هذه الأرقام استمرار قطاع النفط والغاز في لعب دوره كمصدر رئيسي للإيرادات العامة في ليبيا، وسط مساعي المؤسسة الوطنية للنفط للحفاظ على مستويات الإنتاج واستقرار عمليات التصدير رغم التحديات التشغيلية والاقتصادية.