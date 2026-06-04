عون: وقف النار مع إسرائيل قد يبدأ بعد 24 ساعة من الموافقة عليه

قال الرئيس اللبناني جوزاف عون، الخميس، إن الولايات المتحدة ستحدد موعد وآلية تنفيذ وقف إطلاق النار مع إسرائيل، وقد يبدأ بعد 24 ساعة من إبلاغها بالمواففة.

حديث عون جاء في بيان للرئاسة، عقب الإعلان الخميس عن اتفاق بيروت وتل أبيب على تنفيذ وقف لإطلاق النار، خلال جولة رابعة من مفاوضات في واشنطن بوساطة أمريكية.

وقال عون إن نتائج الجولة الرابعة من المفاوضات، والبيان الصادر عنها، تضمنت "نقاطا مهمة جدا لصالح لبنان".

واعتبر أنها "تشكل الفرصة الأخيرة للدخول في وقف نهائي وشامل لإطلاق النار، على أن يتحمّل كل طرف المسؤولية في حال عدم التجاوب".

وأضاف أنه "فور تلقي الأجوبة من الأطراف الداخلية المعنية، ولا سيما حزب الله، سيتم إبلاغ الجانب الأمريكي بالموقف اللبناني، ليُبنى على الشيء مقتضاه"، دون توضيح.

وكشف عن أن الولايات المتحدة "ستحدد موعد وآلية تنفيذ وقف إطلاق النار، الذي قد يبدأ بعد 24 ساعة من إبلاغها بالموافقة وتقديم الضمانات اللازمة".

وتابع: "سيكون الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الضامن المباشر للتنفيذ".