ذا تلغراف: إسرائيل دربت 50 عنصرا من الإقليم الانفصالي في الصومال

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كشفت صحيفة "ذا تلغراف" البريطانية أن الجيش الإسرائيلي قدَّم تدريبات عسكرية لـ50 عنصرا من إقليم "أرض الصومال" الانفصالي.

وذكرت الصحيفة، الخميس، أن التعاون العسكري بين إسرائيل والإقليم الانفصالي في الصومال يشهد تصاعدا متزايدا.

وأوضحت أن 50 عنصرا من وحدة القوات الخاصة التابعة لـ"أرض الصومال" عادوا بعد تلقيهم تدريبات عسكرية في إسرائيل.

ونقلت الصحيفة عن مسؤول في الإقليم المتمرد رفض الكشف عن اسمه أنه لم ينف هذه المعلومات، معتبرا أن تدريب الجيش الإسرائيلي لقوات الإقليم "ليس أمرا يستدعي التضخيم".

وادعى المسؤول أن إسرائيل و"أرض الصومال" تواجهان "أعداء مشتركين"، معترفا بوجود كثير من أوجه التعاون المشترك التي تُدار بعيدا عن الأضواء.

ولم يصدر حتى الآن أي تعليق رسمي من الجانب الإسرائيلي بشأن هذه المعلومات.

وفي ديسمبر 2025 أعلنت إسرائيل "الاعتراف الرسمي بجمهورية أرض الصومال دولة مستقلة ذات سيادة"، لتصبح تل أبيب "الوحيدة التي تعترف بأرض الصومال".

ولا يتمتع إقليم "أرض الصومال" باعتراف منذ إعلانه الانفصال عن الصومال بالعام 1991، لكنه يتصرف على أنه كيان مستقل إداري وسياسي وأمني، مع عجز الحكومة المركزية عن بسط سيطرتها عليه، أو تمكن قيادته من انتزاع الاستقلال.