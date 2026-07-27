أعلن الحكم السلوفيني سلافكو فينتشيتش اعتزاله التحكيم، وذلك بعد أسبوع واحد فقط من إدارته المباراة النهائية لبطولة كأس العالم 2026، التي انتهت بفوز منتخب إسبانيا على الأرجنتين بهدف دون رد بعد التمديد.

وكان فينتشيتش تعرَّض لانتقادات واسعة بسبب إدارته للمباراة، لا سيما فيما يتعلق بالتعامل مع الأسلوب البدني لمنتخب الأرجنتين، قبل أن يشهر البطاقة الحمراء في الوقت بدل الضائع من الشوط الإضافي الثاني في وجه لاعب وسط تشيلسي إنزو فرنانديز.

وأكد الاتحاد السلوفيني لكرة القدم اعتزال فينتشيتش عبر بيان رسمي جاء فيه: "بعد أسبوع من نهائي كأس العالم في الولايات المتحدة، أنهى سلافكو فينتشيتش رسميًّا مسيرته التاريخية في التحكيم على أعلى مستوى في العالم".

ورغم الجدل الذي أحاط بآخر مبارياته، يُعد فينتشيتش، البالغ من العمر 46 عامًا، أحد أبرز الحكام في السنوات الأخيرة.

وحصل على جائزة أفضل حكم في كأس العالم من كلٍّ من الاتحاد الدولي لتاريخ وإحصاءات كرة القدم (IFFHS)، إلى جانب رابطة الحكام الإيطاليين، التي منحته جائزة جوليو كامباناتي المرموقة، والمقدمة كل عامين.

وانضم الحكم السلوفيني إلى قائمة حكام النخبة في الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) منذ عام 2019، وأدار مباريات في بطولة يورو 2020، كما أدار مواجهة نصف نهائي يورو 2024 بين إسبانيا وفرنسا.

وخلال بطولة كأس العالم 2026، أدار فينتشيتش أربع مباريات، من بينها مواجهة البرازيل والمغرب في دور المجموعات، وكذلك مباراة المكسيك والإكوادور في دور الـ16، التي انتهت بفوز المنتخب المكسيكي 2-0.

وشهدت تلك المباراة جدلًا بعد طرده مدافع آرسنال بييرو هينكابي بسبب تغطيته فمه، تطبيقًا لقانون جديد تم استحداثه خلال البطولة.

وعلى مستوى الأندية، تولى فينتشيتش إدارة نهائي دوري أبطال أوروبا 2024، الذي شهد تتويج ريال مدريد بلقبه الخامس عشر على حساب بروسيا دورتموند.

كما أدار نهائي الدوري الأوروبي 2022 بين آينتراخت فرانكفورت ورينجرز، وشغل منصب الحكم الرابع في نهائي الدوري الأوروبي عام 2021، عندما خسر مانشستر يونايتد أمام فياريال بركلات الترجيح.