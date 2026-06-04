فيفا يحظر الزجاجات القابلة لإعادة الاستخدام في كأس العالم لأسباب أمنية

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” عن قرار جديد يتعلق بإجراءات السلامة داخل الملاعب خلال منافسات كأس العالم 2026، يقضي بحظر إدخال زجاجات المياه القابلة لإعادة الاستخدام، إلى جانب عدد من الأدوات الأخرى، ضمن تحديثات “مدونة قواعد السلوك في الملاعب”.

وأوضح “فيفا” أن القرار يأتي في إطار تعزيز إجراءات الأمن والسلامة داخل المدرجات، ومنع أي أدوات قد تُستخدم بشكل يهدد سلامة الحضور أو اللاعبين أو العاملين داخل الملاعب.

وبحسب التعديلات الجديدة، يشمل الحظر الزجاجات البلاستيكية، والأكواب، والبرطمانات، والعلب، إضافة إلى الزجاجات القابلة لإعادة الاستخدام، وذلك لتقليل احتمالات الإصابة في حال إلقاء أي من هذه الأدوات داخل المدرجات.

وأكد الاتحاد الدولي في بيان نقلته وكالة “رويترز”، أن حماية صحة وسلامة جميع عناصر اللعبة، من لاعبين وحكام وجماهير ومتطوعين، تأتي على رأس أولوياته خلال تنظيم البطولة.

وأشار “فيفا” إلى أن هذا الإجراء مطبق بالفعل في بعض الملاعب لأسباب أمنية، ويجري العمل على تعميمه ليشمل جميع الملاعب المستضيفة لمباريات كأس العالم 2026.

كما أوضح أن أسعار زجاجات المياه داخل الملاعب ستظل ضمن الحدود المعتمدة في الفعاليات الرياضية الأخرى، لضمان توفيرها للجماهير بشكل منظم.

ورغم أهداف القرار الأمنية، أثار الحظر تساؤلات بشأن قدرة الجماهير على التعامل مع ارتفاع درجات الحرارة المتوقع خلال بعض المباريات، والتي قد تتراوح بين 26 و28 درجة مئوية في عدد من المدن المستضيفة.

وفي هذا السياق، أكد “فيفا” أنه سيتم اتخاذ مجموعة من الإجراءات بالتنسيق مع المدن المستضيفة والسلطات المحلية، تشمل توفير محطات لرش المياه، ومراوح، ونقاط ترطيب، إلى جانب خيام مبردة داخل محيط الملاعب، بهدف حماية الجماهير من تأثيرات الطقس الحار خلال البطولة.