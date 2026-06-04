 إليسا تعود إلى أستراليا بجولة غنائية بعد غياب 20 عاما - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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إليسا تعود إلى أستراليا بجولة غنائية بعد غياب 20 عاما

منة عصام
نشر في: الخميس 4 يونيو 2026 - 11:52 ص | آخر تحديث: الخميس 4 يونيو 2026 - 11:52 ص

تستعد المطربة اللبنانية إليسا، لجولة غنائية في أستراليا شهر أكتوبر المقبل، وتشمل مدينتين هناك.

وتبدأ إليسا، الجولة يوم 9 أكتوبر المقبل في مدينة ملبورن، وفي اليوم التالي الموافق 10 أكتوبر تتجه إلى مدينة سيدني لإحياء حفلها الثاني.

وتأتي هذه الجولة لتمثل عودة لإليسا لإقامة الحفلات الغنائية في أستراليا بعد غياب 20 عامًا.

وحققت إليسا، نجاحا كبيرا في الفترة الأخيرة بجولات غنائية عديدة شملت دولًا عديدة، ومنها جولة غنائية في أمريكا بداية العام الجاري، ثم عدة حفلات أخرى شملت السعودية ولبنان وغيرها من الدول.

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