فيفا يزيح الستار عن الألبوم الرسمي لكأس العالم 2026

كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) عن التشكيلة النهائية للألبوم الرسمي لبطولة كأس العالم 2026، وذلك قبل أيام قليلة من انطلاق منافسات البطولة المقررة إقامتها خلال الفترة من 11 يونيو الجاري حتى 19 يوليو المقبل.

ويضم الألبوم الرسمي 18 مقطوعة موسيقية متنوعة، تمزج بين الأنماط الموسيقية الحديثة والتقليدية، بمشاركة مجموعة من الفنانين من مختلف أنحاء العالم، في خطوة تعكس التنوع الثقافي الذي يميز النسخة المقبلة من المونديال.

وتُعد بطولة كأس العالم 2026 الأولى في تاريخ المسابقة التي تُقام بتنظيم مشترك بين ثلاث دول، وبمشاركة 48 منتخبًا، ما أضفى طابعًا ثقافيًا عالميًا استثنائيًا على الحدث.

وساهم هذا التنوع في تقديم ألبوم موسيقي يضم فنانين يمثلون ثقافات متعددة، احتفاءً بالنسخة الأكبر والأكثر تنوعًا في تاريخ بطولات كأس العالم.

وقال رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، جياني إنفانتينو: "التشكيلة الموسيقية استثنائية وقوية، وتُشكل إضافة مثالية لأكبر حدث مخصص لرياضة واحدة في التاريخ".

وأكد إنفانتينو أن الألبوم يعكس روح البطولة العالمية ويجسد وحدة الشعوب والثقافات من خلال لغة الموسيقى، بالتزامن مع الاستعدادات لانطلاق الحدث الكروي الأبرز على مستوى العالم.