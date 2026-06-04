ألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية القبض على مدير بإدارة التعليم الإعدادي بمحافظة القليوبية، لاتهامه بابتزاز ولية أمر طالبة ومحاولة استدراجها للقيام بأعمال منافية للآداب.

جاء ذلك في إطار كشف ملابسات مقطع فيديو جرى تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن اتهام مدير بإدارة التعليم الإعدادي بالقليوبية بابتزاز ولية أمر طالبة والتلفظ معها بألفاظ خادشة للحياء، مقابل نقل ابنتها من إحدى المدارس وتعديل درجاتها.

وبالفحص، تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد ولية الأمر المشار إليها، وتبين أنها ربة منزل ومقيمة بدائرة قسم شرطة ثان المنتزه بمحافظة الإسكندرية.

وبسؤالها، أفادت بأنها رغبت في نقل ابنتها إلى إحدى المدارس الواقعة بنطاق محل سكنها بالإسكندرية عقب انفصالها عن زوجها، إلا أن إدارة المدرسة رفضت طلبها.

وأضافت أنها توجهت إلى الجهة المختصة بتاريخ 11 مايو الماضي، حيث التقت بالشخص الظاهر في مقطع الفيديو، والذي قام - بحسب أقوالها - بابتزازها على النحو المشار إليه مقابل مساعدتها والموافقة على نقل ابنتها.

وأسفرت التحريات عن ضبط المتهم، وتبين أنه مقيم بدائرة مركز شرطة بنها، كما تبين صدور قرار بإيقافه عن العمل من الجهة الإدارية المختصة على خلفية الواقعة ذاتها.

واتخذت الجهات المختصة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.