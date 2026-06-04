رئيسة وزراء اليابان تلمح إلى خفض الدعم الحكومي للبنزين

ألمحت رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايشي، اليوم الخميس، إلى خفض الدعم الحكومي من أجل الحفاظ على أسعار البنزين عند نحو 170 ينا للتر.

ونقلت وكالة أنباء "جي جي برس" اليابانية، اليوم الخميس، عن تاكايشي قولها خلال مناقشات مشروع الميزانية التكميلية للسنة المالية 2026 لدى لجنة الميزانية في مجلس النواب: "سندرس الأمر بمرونة، بما يشمل أسعار البنزين".

وفي الوقت نفسه، حث جونيا أوجاوا رئيس تحالف الإصلاح الوسطي المعارض، الحكومة على النظر في التدخل الحكومي لإدارة توزيع النافثا - وهي مادة أساسية تستخدم في المنتجات النفطية – في ظل تزايد المخاوف بشأن انقطاع الإمدادات.

إلا أن تاكايشي بدت متشائمة، إذ قالت إن الدولة بأسرها "قامت بتأمين الكمية اللازمة من النافثا"، مضيفة: "في الوقت الحالي، لا نفكر في فرض أي إجراءات تقييدية".

وكانت رئيسة الوزراء، قالت أمس الأربعاء، خلال اجتماع وزاري لبحث الوضع في الشرق الأوسط، إن اليابان ستتمكن من الاستمرار في توريد المنتجات البتروكيماوية المشتقة من النافثا، لما بعد السنة المالية 2026 التي تنتهي في مارس من العام المقبل.