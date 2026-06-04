إصابة تمبكتي تربك حسابات السعودية قبل وديتي السنغال وبورتوريكو

تلقى المنتخب السعودي ضربة جديدة قبل أيام من استكمال استعداداته لبطولة كأس العالم 2026، بعد تعرض مدافعه حسان تمبكتي لإصابة عضلية ستبعده عن المواجهة الودية المقبلة أمام منتخب بورتوريكو.

وأوضحت تقارير صحفية، نقلًا عن صحيفة “عكاظ” السعودية، أن تمبكتي تعرض لإصابة على مستوى العضلة الخلفية خلال التدريبات الأخيرة، ما أدى إلى تأكد غيابه عن المباراة الودية المقرر إقامتها يوم السبت المقبل.

وأضافت التقارير أن الجهاز الطبي في المنتخب السعودي قرر إخضاع اللاعب لفحوصات طبية دقيقة خلال الساعات المقبلة، من أجل تحديد مدى خطورة الإصابة وإمكانية لحاقه بالمباريات الودية التالية، وعلى رأسها مواجهة السنغال.

ويُعد غياب تمبكتي خسارة فنية للجهاز الفني، خاصة في ظل الاعتماد عليه كأحد العناصر الأساسية في الخط الخلفي، خلال فترة التحضير للمونديال الذي تستضيفه الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

ويستعد المنتخب السعودي لخوض منافسات كأس العالم 2026 ضمن المجموعة الثامنة التي تضم منتخبات إسبانيا والأوروغواي والرأس الأخضر، في مجموعة تُصنف من بين الأقوى في البطولة.

ويبدأ “الأخضر” مشواره في المونديال بمواجهة قوية أمام منتخب الأوروغواي يوم 16 يونيو الجاري، وسط تطلعات لتقديم مشاركة مميزة رغم صعوبة المنافسة.