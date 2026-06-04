قال صبري عثمان، مدير عام خط نجدة الطفل بالمجلس القومي للطفولة والأمومة، إن الخط معني بتلقي البلاغات والشكاوى المتعلقة بانتهاكات حقوق الطفل والأم بمصر، مؤكدُا عملهم على مدار اليوم، وفي العطلات.



ولفت خلال تصريحات على برنامج «من مسابيرو»، المذاع عبر القناة «الأولى المصرية»، مساء الأربعاء، إلى رصدهم زيادة أعداد البلاغات المُقدمة، نتيجة لنمو وعي المواطنين، موضحًا استقبالهم لبلاغات الأطفال والبالغين، معلقًا: «الناس بدأت تعرفنا».

وأشار إلى رصدهم بدء تعرف الأطفال على خط نجدة الطفل، بما سيؤدي لإبلاغ الفتيات عن حالات الختان، الزواج المبكر، والعنف، وغيرها.

وأكد حفاظهم على سرية هوية مقدمي البلاغات، قائلًا: «فرصة نقول للبنات ونقول للأهالي إحنا بلاغتنا في منتهى السرية».

وذكر أنهم يتحرون عن البلاغات المُقدمة للتأكد من صحتها، عبر توجه وحدات حماية الطفولة وغيرهم لمواقع تلقي البلاغات للتأكد من الوقائع.

وأضاف أنه فور إثبات الواقعة، يتم تقديم النصح والإرشاد للأسر، وتوقيعهم على إقرار بعدم تعريض الطفل للخطر، أو تزويج القاصرات، بجانب المتابعة الدورية للطفل.

وأوضح أن بعض الأهالي خالفوا توقيعاتهم، واستمروا في إجراءات زواج القاصرات، ما أدى لإبلاغ النيابة العامة، موجهًا لها الشكر على سرعة استجابتها لجميع البلاغات المُقدمة.

