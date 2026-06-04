إسرائيل ولبنان يعلنان موافقتهما على تجديد وقف إطلاق النار

أعلن لبنان وإسرائيل موافقتهما على تجديد وقف إطلاق النار الهش، وإنشاء مناطق أمنية لبنانية يستبعد منها حزب الله.

وقال الجانبان في بيان مشترك صدر عقب الجولة الرابعة من المحادثات التي توسطت فيها الولايات المتحدة في وزارة الخارجية الأمريكية، إن وقف إطلاق النار "مشروط بوقف كامل لإطلاق النار من جانب حزب الله، وإجلاء جميع عناصر حزب الله" من المناطق الواقعة جنوب نهر الليطاني. ولم يتضح فورا كيفية إنشاء المناطق الأمنية، لكن الاتفاق ينص على أن يتولى الجيش اللبناني السيطرة الكاملة على تلك المناطق.

وجاء في البيان: "ستتيح هذه الخطوات إحراز تقدم نحو اتفاق شامل للسلام والأمن". وأضاف: "أكدت جميع الدول أن مستقبل العلاقة بين إسرائيل ولبنان يجب أن تقرره حكومتان سياديتان، ورفضت أي محاولة، من أي دولة أو فاعل من غير الدول، لاحتجاز مستقبل لبنان كرهينة".

ويشير الجزء الأخير إلى إيران، التي تدعم حزب الله وتصر على أن يتم وقف الهجمات الإسرائيلية على لبنان كجزء من اتفاق مبدئي مع الولايات المتحدة لإنهاء الصراع مع إيران. ولا يشارك حزب الله في المحادثات بين إسرائيل ولبنان.