مجلس النواب الأمريكي يستعد للتصويت على مشروع قرار لوقف العمليات العسكرية ضد إيران

يستعد مجلس النواب الأمريكي، اليوم الأربعاء، للتصويت على مشروع قرار لوقف العمليات العسكرية الأمريكية ضد إيران، في خطوة قد تمثل تحديا للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، حيث أبدى عدد من الجمهوريين استعدادهم للانضمام إلى الديمقراطيين لإنهاء الحرب المستمرة منذ 3 أشهر والتي أعادت تشكيل المشهد السياسي داخليا ودوليا.

وسعى رئيس مجلس النواب الأمريكي، مايك جونسون، قبل أسبوعين، إلى منع أي نتيجة تظهر تصاعد المعارضة للحرب، وأوقف التصويت بشكل مفاجئ عندما بدا أن مشروع القرار يقترب من الحصول على التأييد اللازم. إلا أن المعارضة للحرب تزايدت مع استمرار القتال، ومع سعي ترامب للتوصل إلى تسوية سريعة.

وقال زعيم الديمقراطيين في مجلس النواب، حكيم جيفريز، في بداية الأسبوع، "يجب أن تنتهي هذه الحرب المتهورة والمكلفة اليوم".

وأضاف جيفريز: "كل ما نحتاجه هو انضمام عدد قليل من الجمهوريين إلينا، ويمكننا إنهاء هذه الحرب المتهورة والمكلفة، وهي حرب كلفت دافع الضرائب الأمريكي أكثر من 100 مليار دولار، وهذا أمر استثنائي، كما أنها وضعت بلادنا في موقف أضعف مقارنة بإيران".