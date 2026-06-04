القابضة للصناعات الغذائية ترد على شكاوى عدم توفر السكر التمويني

ردت الشركة القابضة للصناعات الغذائية، على شكاوى من عدم توفر السكر التمويني في بعض المناطق وتحديدًا في الغربية والقليوبية.

وعبر برنامج «على مسئوليتي» الذي يُقدمه الإعلامي أحمد موسى، عبر شاشة «صدى البلد»، قالت الشركة إنّ رصيد السكر التمويني في القليوبية يبلغ 6 آلاف طن من السكر السائب، و746 طنًا من السكر المعبأ التمويني.

ونقل موسى عن الشركة قولها إن متوسط الاستهلاك الشهري هو 3446 طنًا في القليوبية، ويتم دفع وتعبئة السكر السائب والمعبأ من قِبل شركة السكر.

وفيما يخص الغربية، أوضحت أن رصيد السكر التمويني السائب 11.7 ألف طن، والتمويني المعبأ 364 طنًا بمتوسط استهلاك شهري 3526 طنًا، ويتم التعبئة في شركة مضارب الغربية ومخازن الشركة القابضة.

ولفت موسى، إلى أنه بموجب هذا الرد لا توجد أزمة في السكر التمويني بما في ذلك السكر المعبأ، مشيدًا بحرص أجهزة الدولة على الرد على شكاوى المواطنين بمختلف القطاعات.

ونوه إلى أن الاحتياطي الاستراتيجي من السكر يمتد لعدة أشهر حيث يقترب من سنة، وقال: «لا توجد أزمة في السكر وكل احتياجاتنا من السلع متوفرة».

وأفاد بأن الرئيس عبدالفتاح السيسي يتابع ملف السلع التموينية بشكل يومي مع رئيس مجلس الوزراء ووزيري التموين والزراعة وجهاز مستقبل مصر.