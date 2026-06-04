قال الرئيس الأمريكي دونال ترامب، إن المفاوضات تسير بشكل جيد جدا.

واضاف في كلمة له، مساء الأربعاء ، أن وقف إطلاق النار في لبنان مختلف عن وقف إطلاق النار في أماكن أخرى من العالم: وتابع: " تحدثنا إلى حزب الله للمرة الأولى على الإطلاق وهم وافقوا على عدم إطلاق النار على إسرائيل".

وأوضح أن المفاوضات مع إيران تسير بشكل جيد للغاية وقد يحدث شيء خلال عطلة نهاية الأسبوع، موضحا أن أي شيء يمكن أن يحصل مع إيران والقيادة الإيرانية تغيرت 3 مرات.

ولفت إلى أنه إذا كان بالإمكان الحصول على اتفاق مكتوب فالولايات المتحدة تفضل ذلك، وأشار إلى أنه إذا وقعت إيران على الاتفاق فإنها ستوافق على عدم حصولها على قنبلة نووية

وأكد قرب التوقيع على ورقة الاتفاق، لكن أفاد بشن ضربات على إيرات وأن الأخيرة ردت، وتابع: "يمكننا الاستمرار في الحرب لأسبوعين أو ثلاثة إضافية والقضاء على الجميع لكنني أفضلعدم القيام بذلك"

ولفت إلى أن القوات الأمريكية مستعدة دائما لكن الخيار الأفضل هو التوصل إلى اتفاق مع #إيران يحقق النتيجة نفسها دون قتل الجميع.

وكشف أن إيران وافقت على حصول الولايات المتحدةعلى الغبار النووي، وقال: "سحقنا المنشآت والمواد النووية مدفونة تحت الأرض".

ونوه بأنه إذا وقعت إيران الوثيقة وهو أمر بات قريبا جدا فسيكون ذلك إنجازا مهما.

وصرح بأن إيران أطلقت الصواريخ على 5 دول في المنطقة إضافة إلى إسرائيل، وقال إن الاتفاق الحالي إذا تم مع إيران سيكون نقيضا للاتفاق السابق الذي وقعه الرئيس الأسبق باراك أوباما.