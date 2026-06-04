الري: مصر حريصة على تعزيز شراكاتها التنموية مع دول حوض النيل

أكد المهندس محمد غانم، المتحدث باسم وزارة الموارد المائية والري، حرص مصر على تعزيز شراكاتها التنموية مع دول حوض النيل، مشيرًا إلى أهمية التعاون في مجال تنفيذ المشروعات التي تخدم المواطنين في هذه الدول.

وقال خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية هند الضاوي، ببرنامج "حديث القاهرة"، عبر شاشة "القاهرة والناس"، إن اجتماع الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري مع ممثلي عدد من الشركات المصرية المقرر أن تشارك في تنفيذ مشروعات تنموية بدول حوض النيل الجنوبي الشقيقة يعد اجتماعًا مهمًا، حيث يجمع الوزير بممثلي هذه الشركات الهامة والكبيرة لمناقشة تنفيذ مشروعات متنوعة في دول حوض النيل الجنوبي.

وأشار إلى مناقشة المقترحات المختلفة لتنفيذ هذه المشروعات، والتأكيد على التزام مصر بتنفيذها، مع الحرص على تعزيز التعاون مع الأشقاء الأفارقة بما ينعكس إيجابًا على خدمة المواطنين في تلك الدول.

وأوضح أن الأولويات في تنفيذ المشروعات تنبثق بالأساس من متطلبات الشعوب في المنطقة بناءً على طلبات المواطنين، مشيرًا إلى أن مصر دائمًا حريصة على هذا النهج في جميع المشروعات التي تُنفذ بدول حوض النيل، سواء في مشروعات حفر الآبار وحفر المياه الجوفية.

وشدد غانم على أن الشركات المصرية نفذت عددًا من المشروعات في مناطق حوض النيل، شملت تطهير المجاري المائية من الحشائش، وهو ما ينعكس على المواطنين في تحسين النقل النهري، إلى جانب تعزيز صيد الأسماك الذي يعد مصدر دخل للعديد من هذه الدول.