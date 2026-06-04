أكد أشرف قاسم، نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق، أهمية المباراة الودية المرتقبة بين منتخب مصر والبرازيل، باعتبارها الاختبار الأخير للفراعنة قبل انطلاق منافسات كأس العالم 2026، مشددًا على ضرورة الاعتماد على القوام الأساسي للفريق خلال اللقاء.

وقال قاسم، في تصريحات تلفزيونية، إن الجهاز الفني بقيادة حسام حسن أجرى عددًا كبيرًا من التبديلات خلال مواجهة روسيا الودية، موضحًا أن المرحلة الحالية تتطلب الاستقرار على التشكيل الأساسي الذي سيخوض مباريات المونديال.

وأضاف أن مواجهة البرازيل يجب أن تشهد مشاركة أغلب العناصر الأساسية، خاصة أن الفاصل الزمني بينها وبين مباراة بلجيكا في افتتاح مشوار المنتخب بكأس العالم لا يتجاوز عدة أيام، ما يجعلها فرصة مثالية للوصول إلى أفضل درجة من الانسجام الفني.

وأشار إلى أن اللعب أمام منتخب بحجم البرازيل سيمثل اختبارًا حقيقيًا لقدرات اللاعبين، كما سيمنح الجهاز الفني فرصة لتقييم الجاهزية الفنية والبدنية للعناصر الأساسية قبل انطلاق البطولة.

وشدد قاسم على أهمية الجانب النفسي، مطالبًا اللاعبين بالتعامل مع المباراة بثقة كبيرة والاستمتاع بالتجربة دون رهبة من اسم المنافس أو تاريخه، مع الاستفادة الفنية الكاملة من المواجهة.

وعن مجموعة مصر في كأس العالم، أوضح أن منتخب بلجيكا يبقى المنافس الأقوى، معتبرًا أن تحقيق نتيجة إيجابية أمامه سيكون مفتاحًا مهمًا لمشوار الفراعنة في البطولة.

واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن فرص منتخب مصر في التأهل قائمة بقوة، سواء عبر احتلال أحد المركزين الأول أو الثاني، أو من خلال المنافسة ضمن أفضل المنتخبات صاحبة المركز الثالث، مشيرًا إلى أن حصد نقاط مواجهة نيوزيلندا سيكون خطوة مهمة قبل لقاء إيران في ختام دور المجموعات.