قيرغيزستان وزيمبابوي وترينيداد وتوباجو تحصل على مقاعد في مجلس الأمن الدولي

حصلت قيرغيزستان على مقعد غير دائم في مجلس الأمن الدولي اليوم الأربعاء، بعد هزيمتها للفلبين بعد أربع جولات من التصويت في الجمعية العامة المكونة من 193 عضوا، وحصولها على أغلبية 143 صوتا مقابل 49، لتنضم إلى المجلس للمرة الأولى.

وتم اختيار زيمبابوي مرشحة أفريقيا الوحيدة، وترينداد وتوباجو مرشحة الكاريبي لعضوية المجلس بدون معارضة، وقد تم انتخابهما بأكثر من 180 صوتا.

وقال وزير خارجية قرغيزستان جينبيك كولوباييف للصحفيين: "نحن ندرك أن الوقت الراهن وقت مضطرب"، وأكد أن قرغيزستان ستتعاون مع أعضاء المجلس الآخرين.

كما حصلت البرتغال والنمسا على مقعدين في المجلس، حيث حصدت البرتغال 134 صوتا، ونالت النمسا 131 صوتا.

ويشغل الأعضاء الخمسة الجدد مقاعدهم في الأول من يناير. وسيحلون محل الدنمارك واليونان وباكستان وبنما والصومال.

يذكر أن إن مجلس الأمن مكلف بموجب ميثاق الأمم المتحدة بضمان السلام والأمن الدوليين، لكنه فشل في الصراعات الرئيسية الثلاثة الحالية بسبب حق النقض الذي تتمتع به روسيا في أوكرانيا والولايات المتحدة، الحليف الأقرب لإسرائيل، في كثير من الأحيان في غزة وإيران.