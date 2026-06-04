روسيا: أي مساس بوحدة أراضينا قد يواجه برد نووي

حذّر نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي ريابكوف، الأربعاء، من أن أية محاولة للمساس بوحدة الأراضي الروسية قد تدفع موسكو إلى استخدام السلاح النووي.

وفي تصريح للصحفيين على هامش منتدى سانت بطرسبرج الاقتصادي، قال ريابكوف، إن العقيدة العسكرية الروسية تحدد الحالات التي يمكن فيها اللجوء إلى استخدام الأسلحة النووية.

وأضاف: "إذا حاول أي طرف معتدٍ، بما في ذلك الدول غير النووية، المساس بوحدة أراضي روسيا، فإن أسوأ السيناريوهات قد يؤدي إلى رد باستخدام السلاح النووي".

وشدد المسئول الروسي، على ضرورة التعامل بجدية مع هذه التحذيرات.

وقال: "لا تحاولوا اختبار ما إذا كانت روسيا جادة في هذا الأمر أم لا".

ومنذ 24 فبراير 2022، تشن روسيا هجوما عسكريا على جارتها أوكرانيا وتشترط لإنهائه تخلي كييف عن الانضمام إلى كيانات عسكرية غربية، وهو ما تعتبره كييف "تدخلا" في شئونها.