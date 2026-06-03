تراجع مخزون النفط الأمريكي بواقع 8 ملايين برميل خلال الأسبوع الماضي

تراجع مخزون النفط الخام في الولايات المتحدة خلال الأسبوع الماضي بأكثر من التوقعات، وفقا لبيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، الصادرة اليوم الأربعاء.

وذكرت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، أن مخزون النفط الخام تراجع خلال الأسبوع المنتهي في 29 مايو الماضي بواقع 8 ملايين برميل، بعد تراجعه في الأسبوع السابق بمقدار 3.3 مليون برميل، في حين كان المحللون يتوقعون تراجع المخزون بمقدار 4 ملايين برميل.

وفي ظل هذا التراجع أصبح إجمالي المخزون الأمريكي من النفط الخام 433.7 مليون برميل أي أقل بنسبة 3% تقريبا، عن متوسط المخزون خلال السنوات الخمس الماضية في مثل هذا الوقت من العام.

وقالت الإدارة، إن مخزون البنزين ارتفع بواقع 3.4 مليون برميل خلال الأسبوع الماضي؛ ليصبح أقل بنسبة 5% تقريبا عن متوسط المخزون خلال السنوات الخمس الماضية.

فيما ارتفع مخزون المكررات النفطية، التي تشمل زيت التدفئة والديزل (السولار) بواقع 1.5 مليون برميل ليظل أقل بنسبة 3% تقريبا عن متوسطه خلال السنوات الخمس الماضية في مثل هذا الوقت من العام.