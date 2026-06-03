مصرع فتاة سقط عليها حائط برج سكني في المنيا

لقيت فتاة في العقد الثاني من عمرها مصرعها، اليوم الأربعاء، إثر سقوط جزء من حائط تابع لأحد الأبراج السكنية بنطاق حي شرق مدينة مغاغة، عليها أثناء مرورها بالطريق العام، فيما تم نقل الجثة إلى المستشفى تحت تصرف جهات التحقيق.

وكان اللواء حاتم حسن، مساعد وزير الداخلية لأمن المنيا، تلقى إخطارًا من العقيد بلال الجنايني، رئيس فرع البحث للشمال، يفيد بسقوط حائط تابع لأحد الأبراج السكنية بمنطقة حي شرق بمدينة مغاغة؛ ما أسفر عن وفاة فتاة كانت تمر أسفل العقار وقت وقوع الحادث.

وانتقلت الأجهزة الأمنية وسيارات الإسعاف ورئيس الوحدة المحلية لمركز مغاغة، الدكتور رجب قياتي، إلى موقع البلاغ، إذ تبين وفاة الفتاة في الحال متأثرة بالإصابات التي لحقت بها نتيجة سقوط الحائط عليها.

وتبين أن المتوفاة تُدعى "رحمة.م"، 25 عامًا، من قرية شارونة التابعة لمركز مغاغة، وتعمل محفظة للقرآن الكريم.

فيما تم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى مغاغة المركزي، تحت تصرف النيابة العامة، التي قررت ندب مفتش صحة المركز لمناظرة الجثة، فيما فرضت الأجهزة المعنية كردونًا أمنيًا بمحيط العقار حفاظًا على سلامة المواطنين، وتجري الوحدة المحلية معاينة ورفع آثار الحادث.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأُخطرت جهات التحقيق التي باشرت أعمالها للوقوف على أسباب سقوط الحائط، وبيان مدى وجود شبهة إهمال أو مخالفة للاشتراطات الهندسية، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وتواصل الجهات المختصة فحص حالة العقار والتأكد من سلامة المباني المجاورة منعًا لتكرار مثل هذه الحوادث.