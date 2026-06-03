أسبوع للفيلم المصرى بمهرجان شنغهاى احتفالًا بـ70 عامًا من العلاقات المصرية الصينية

- القائمة تضم «باب الحديد» و«أسد» و«خروج آمن»

يشهد مهرجان شنغهاى السينمائى الدولى إقامة أسبوع الفيلم المصرى ضمن فعاليات دورته الثامنة والعشرين، وذلك احتفالًا بمرور 70 عامًا على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين مصر والصين، فى خطوة تعكس عمق الروابط الثقافية والفنية بين البلدين، وتسلط الضوء على تاريخ السينما المصرية وحضورها المتجدد على الساحة الدولية.

ويُقام مهرجان شنغهاى السينمائى الدولى خلال الفترة من 12 إلى 21 يونيو 2026، فيما تمتد العروض والأنشطة السينمائية المصاحبة حتى 26 يونيو، متضمنة أكثر من 1500 عرض سينمائى فى مختلف أنحاء مدينة شنغهاى.

ويخصص برنامج أسبوع الفيلم المصرى مساحة للاحتفاء بإرث المخرج الكبير يوسف شاهين، أحد أبرز رواد السينما العربية والعالمية، من خلال عرض مجموعة من أهم أعماله، منها: باب الحديد (1958)، وصراع فى الوادى (1954)، وإسكندرية ليه؟ (1979).

كما يضم البرنامج عددًا من أحدث الإنتاجات المصرية، فى إطار تقديم صورة متكاملة عن تطور السينما المصرية المعاصرة، ومن بينها أفلام أسد (2026) للمخرج محمد دياب، وخروج آمن (2026) للمخرج محمد حماد، وعيد ميلاد سعيد (2025) للمخرجة سارة جوهر.

وفى سياق الحضور المصرى بالمهرجان، يشارك فيلم «شكوى رقم 713317»، تأليف وإخراج ياسر شفيعى، ضمن برنامج أسبوع أفلام مبادرة الحزام والطريق، الذى يهدف إلى تعزيز التبادل الثقافى والسينمائى بين الدول المشاركة فى المبادرة.

ويفتتح المهرجان فعالياته فى 12 يونيو، ويرأس الفنان تونى ليونج تشيو واى لجنة تحكيم مسابقة الكأس الذهبية، وهى الجائزة الأرفع فى المهرجان. وتضم اللجنة فى عضويتها المنتجة التونسية درة بوشوشة، والمخرج الصينى جوان هو، والمخرج القرجيزستانى. أكتان أريم كوبات، والمخرجة وكاتبة السيناريو الجورجية ديا كولومبيجاشفيلى، والمخرجة المكسيكية فرناندا فالاديز، إلى جانب الممثلة الصينية شين تشيلى.

وشهدت الدورة الحالية إقبالًا غير مسبوق، حيث استقبل المهرجان نحو 4100 فيلم من 125 دولة ومنطقة حول العالم، وهو رقم قياسى فى تاريخه. كما سجلت دول مثل غانا وموزمبيق مشاركتها الأولى، وشكلت العروض العالمية أو الدولية الأولى ما يقرب من 82% من إجمالى الأعمال المشاركة.