قضت محكمة جنايات الجيزة، بمعاقبة متهم بذبح ابنة شقيقه، وطعن والدتها حال مقاومته جراء سرقة "حلق ذهب " عن طريق الإكراه، داخل منزل العائلة بمنطقة بولاق الدكرور، بالإعدام شنقًا، وذلك بعدما أبدى مفتي الجمهورية الرأي الشرعي في أوراق الدعوى.

وأسندت التحقيقات في القضية رقم 26070 لسنة 2025 جنايات بولاق الدكرور، للمتهم "محمود.ي"، تهمة قتل المجني عليها الطفلة "آيسل" عمدًا مع سبق الإصرار والترصد، بدافع سرقة "حلق ذهب" يخص والدتها، ظلمًا وعدوانًا ولم يكترث كون المجني عليهما أسرة شقيقه ورسمت على وجهه معالم القسوة، فبيت النية وعقد العزم على تنفيذ مخططه.

وتابعت التحقيقات، أن المتهم عقد العزم المصمم على إتمام سرقته وإزهاق روح الطفلة "آيسل" ووالدتها "شاهندا"، حيث وضع مخططاً أحكم دقائقه درساً بأن قام بتلثيم وجهه واستجلب سلاح أبيض "سكين"، وتسلل لمسكن شقيقه في منزل العائلة وتظاهر بكونه الأخير منتحلًا لشخصه وصفته وفور استجابة المجني عليها "شاهندا" وفتحها لباب مسكنها حتى ارتكب جريمته.

وأوضحت التحقيات أن الطفلة المجني عليها "آيسل" توجهت إلى المتهم "م" وتوسلت إليه ببراءة الأطفال لترك والدتها فقابل توسلها بجحود ونكران بأن أجبرها على الاستدارة وعدم النظر إليه بعد أن طعن والدتها، ودنى إليها على حين غرة، ونحر عنقها بسكين قاصداً إزهاق روحها حتى خارت قواها.

وأضافت التحقيقات أن المتهم شرع في قتل زوجة أخيه عمدًا مع سبق الإصرار بدافع سرقتها، إذ برقت عيناه لحليها الذهبي، فرسم خطة إجرامية، وعقد العزم المصمم على إزهاق روحها، وتحين سكنة الليل زمنا، وتخير محل سكنها مكانا، ودني إليها بحيلة مدعياً كونه زوجها وما أن سنحت له الفرصة حتى دني إليها على حين غرة، وحاول ذبحها بسكين حتى خارت قواها بيد إلا أن قد خاب أثر جريمته لسبب لا دخل لإرادته به الا وهو فرار المجني عليها من محل الواقعة واستغاثتها بالعامة.